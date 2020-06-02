В Україні знову очікуються дощі

https://racurs.ua/ua/n139152-pogoda-v-ukrayini-na-3-chervnya-na-zahodi-ochikuutsya-doschi-na-shodi-grozy-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 3 червня буде в більшості регіонів дещо теплішою, ніж минулої доби.

В усіх регіонах синоптики прогнозують опади. На півдні та сході, а також у частині північних і центральних областей очікуються грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також синоптики попереджають, що у зв’язку з розвитком та формуванням дощового паводку очікується вихід води на заплаву річки Дністер у Тернопільській області, а в період з 3 по 5 червня — на окремих ділянках річок басейну Захiдного Бугу у Львiвській та Волинській областях.

Температура повітря вночі становитиме 5−8°, на півдні та сході — до 11°. Вдень очікується 12−15° на заході та частині центральних областей і 16−21° у решті регіонів.

Погода в Києві 3 червня буде дощовою вдень, вночі — без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 6−8°, вдень — піднімуться до 16−18°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Львові протягом доби дощитиме. Температура вночі становитиме 6−8°, вдень — 13−15°. Вітер західний, 7−12 м/с.

В Одесі ніч мине без істотних опадів, вдень очікуються дощі з грозами. Вночі температура опуститься до 8−10°, вдень — підніметься до 17−19°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вночі істотні опади не очікуються, вдень синоптики прогнозують дощі з грозами. Вночі термометри покажуть 8−10°, вдень — 19−21°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Харкові синоптики вночі істотних опадів не прогнозують, вдень — очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі опуститься до 9−11°, вдень — повітря прогріється до 19−21°. Вітер південний, 7−12 м/с.

На Закарпатті протягом доби очікуються дощі. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 5−7°, вдень — 13−15°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 3 червня буде досить спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, попри початок літа Карпати продовжує засипати снігом.