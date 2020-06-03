Заседание ВРУ. Фото: rada.gov.ua

https://racurs.ua/n139174-rada-rabotaet-v-povestke-dnya-shtrafy-dlya-peshehodov-i-izmenenie-otchestva-dlya-ukraincev.html

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Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд важных вопросов.

В первом чтении нардепы могут рассмотреть законопроект № 2228 об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления. Кроме того, должны определить определиться относительно изменения украинцами отчество. Для этого они рассмотрят проект закона № 2450. Об этом говорится в повестке дня, который опубликован на веб-странице парламента.

Также депутаты могут ужесточить штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения — законопроект № 2697. Планируется рассмотрение законопроекта № 2694 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования световозвращающих элементов пешеходами».

Парламент определится относительно повышения размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Для этого депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект № 2013.

Напомним, Верховная Рада вчера приняла законопроект, которым упрощается регистрация лекарств в Украине. Теперь их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.