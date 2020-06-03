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Ракурс
Засідання ВРУ. Фото: rada.gov.ua

Рада працює: у порядку денному штрафи для пішоходів та зміна по батькові для українців (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 чер 2020, 10:05
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Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку важливих питань.

У першому читанні нардепи можуть розглянути законопроект № 2228 щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування. Крім того, повинні визначити визначитись щодо зміни українцями по батькові. Для цього вони розглянуть проект закону № 2450. Про це йдеться у порядку денному, який опублікований на веб-сторінці парламенту.

Також депутати можуть посилити штрафи для пішоходів за порушення правил дорожнього руху — законопроект № 2697. Планується і розгляд законопроекту № 2694 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами».

Парламент також визначиться щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для цього депутати у першому читанні розглянуть законопроект № 2013.



Нагадаємо, Верховна Рада вчора ухвалила законопроект, яким спрощується реєстрація ліків в Україні. Тепер їх можна зареєструвати лише після вичерпання терміну патентного захисту оригінального препарату.

Джерело: Ракурс


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