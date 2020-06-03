Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n139175-v-ukraine-za-poslednie-sutki-pochti-poltysyachi-novyh-sluchaev-covid-19-karta.html

Ракурс

В Украине коронавирус подхватили уже 24 тыс. 823 человека. COVID-19 сумели преодолеть 10 тыс. 440 человек, а умерли от болезни 735 больных.

В течение последних суток лабораторно подтверждены 483 случая заражения. В целом в Украине 381 тыс. 552 образца исследованы методом ПЦР и 21 тыс. 931 образец — методом ИФА. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По информации медиков, в госпитализации нуждались 7 тыс. 596 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключали 292 человек.

Зафиксированы случаи заражения по регионам:

Винницкая обл. — 1 тыс. 50 (657 выздоровели);

Волынская обл. — 959 (278 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 950 (267 выздоровели);

Донецкая обл. — 166 (97 выздоровели);

Житомирская обл. — 780 (472 выздоровели);

Закарпатская обл. — 1 тыс. 236 (434 выздоровели);

Запорожская обл. — 463 (258 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1 тыс. 465 (862 выздоровели);

г. Киев — 3 тыс. 133 (756 выздоровели);

Киевская обл. — 1 тыс. 652 (418 выздоровели);

Кировоградская обл. — 523 (403 выздоровели);

Луганская обл. — 49 (40 выздоровели);

Львовская обл. — 1 тыс. 830 (457 выздоровели);

Николаевская обл. — 295 (182 выздоровели);

Одесская обл. — 913 (231 выздоровел);

Полтавская обл. — 272 (253 выздоровели);

Ровенская обл. — 1 тыс. 873 (993 выздоровели);

Сумская обл. — 174 (147 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1 тыс. 200 (948 выздоровели);

Харьковская обл. — 1 тыс. 131 (467 выздоровели);

Херсонская обл. — 179 (161 выздоровел);

Хмельницкая обл. — 469 (259 выздоровели);

Черкасская обл. — 416 (320 выздоровели);

Черновицкая обл. — 3 тыс. 442 (1017 выздоровели);

Черниговская обл. — 203 (63 выздоровели).

Напомним, вчера сообщалось о 328 украинцах, заболевших коронавирусом. Кроме того, первый случай заболевания был зафиксирован в Министерстве здравоохранения.