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Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки обнаружили почти полтысячи новых случаев COVID-19 (КАРТА)

3 июн 2020, 10:19
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В Украине коронавирус подхватили уже 24 тыс. 823 человека. COVID-19 сумели преодолеть 10 тыс. 440 человек, а умерли от болезни 735 больных.

В течение последних суток лабораторно подтверждены 483 случая заражения. В целом в Украине 381 тыс. 552 образца исследованы методом ПЦР и 21 тыс. 931 образец — методом ИФА. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По информации медиков, в госпитализации нуждались 7 тыс. 596 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключали 292 человек.

Зафиксированы случаи заражения по регионам:



  • Винницкая обл. — 1 тыс. 50 (657 выздоровели);
  • Волынская обл. — 959 (278 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. — 950 (267 выздоровели);
  • Донецкая обл. — 166 (97 выздоровели);
  • Житомирская обл. — 780 (472 выздоровели);
  • Закарпатская обл. — 1 тыс. 236 (434 выздоровели);
  • Запорожская обл. — 463 (258 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. — 1 тыс. 465 (862 выздоровели);
  • г. Киев — 3 тыс. 133 (756 выздоровели);
  • Киевская обл. — 1 тыс. 652 (418 выздоровели);
  • Кировоградская обл. — 523 (403 выздоровели);
  • Луганская обл. — 49 (40 выздоровели);
  • Львовская обл. — 1 тыс. 830 (457 выздоровели);
  • Николаевская обл. — 295 (182 выздоровели);
  • Одесская обл. — 913 (231 выздоровел);
  • Полтавская обл. — 272 (253 выздоровели);
  • Ровенская обл. — 1 тыс. 873 (993 выздоровели);
  • Сумская обл. — 174 (147 выздоровели);
  • Тернопольская обл. — 1 тыс. 200 (948 выздоровели);
  • Харьковская обл. — 1 тыс. 131 (467 выздоровели);
  • Херсонская обл. — 179 (161 выздоровел);
  • Хмельницкая обл. — 469 (259 выздоровели);
  • Черкасская обл. — 416 (320 выздоровели);
  • Черновицкая обл. — 3 тыс. 442 (1017 выздоровели);
  • Черниговская обл. — 203 (63 выздоровели).

Коронавирус в Украине. Карта: Центр общественного здоровья Минздрава Украины

Напомним, вчера сообщалось о 328 украинцах, заболевших коронавирусом. Кроме того, первый случай заболевания был зафиксирован в Министерстве здравоохранения.

Источник: Ракурс


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