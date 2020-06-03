Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n139175-v-ukrayini-za-ostannu-dobu-mayje-pivtysyachi-novyh-vypadkiv-covid-19-karta.html

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В Україні коронавірус підхопили вже 24 тис. 823 осіб. COVID-19 зуміли подолати 10 тис. 440 осіб, а померли від хвороби 735 хворих.

Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 483 випадки зараження. Загалом в Україні 381 тис. 552 зразки досліджено методом ПЛР та 21 тис. 931 зразок — методом ІФА. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

За інформацією медиків, госпіталізації потребували 7 тис. 596 осіб, а до апаратів штучної вентиляції легень підключали 292 осіб.

Зафіксовані випадки зараження по регіонах:

Вінницька обл. — 1 тис. 50 (657 одужали);

Волинська обл. — 959 (278 одужали);

Дніпропетровська обл. — 950 (267 одужали);

Донецька обл. — 166 (97 одужали);

Житомирська обл. — 780 (472 одужали);

Закарпатська обл. — 1 тис. 236 (434 одужали);

Запорізька обл. — 463 (258 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1 тис. 465 (862 одужали);

м. Київ — 3 тис. 133 (756 одужали);

Київська обл. — 1 тис. 652 (418 одужали);

Кіровоградська обл. — 523 (403 одужали);

Луганська обл. — 49 (40 одужали);

Львівська обл. — 1 тис. 830 (457 одужали);

Миколаївська обл. — 295 (182 одужали);

Одеська обл. — 913 (231 одужав);

Полтавська обл. — 272 (253 одужали);

Рівненська обл. — 1 тис. 873 (993 одужали);

Сумська обл. — 174 (147 одужали);

Тернопільська обл. — 1 тис. 200 (948 одужали);

Харківська обл. — 1 тис. 131 (467 одужали);

Херсонська обл. — 179 (161 одужав);

Хмельницька обл. — 469 (259 одужали);

Черкаська обл. — 416 (320 одужали);

Чернівецька обл. — 3 тис. 442 (1017 одужали);

Чернігівська обл. — 203 (63 одужали).

Нагадаємо, вчора повідомлялося про 328 осіб, які захворіли на коронавірус. Крім того, перший випадок захворювання був зафіксований у Міністерстві охорони здоров’я.