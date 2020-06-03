Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Новости Крыма: полиция открыла дело против экс-беркутовца, который избил активиста за украинскую символику, скриншот видео

Полиция Крыма открыла дело против экс-беркутовца, который избил активиста за украинскую символику (ВИДЕО)

3 июн 2020, 10:33
999

Полиция Крыма сообщила о подозрении бывшему беркутовцу, который в 2016 году в Севастополе жестоко избил украинского активиста Игоря Мовенко. В то время действующий сотрудник российского ОМОНа напал на гражданина из-за того, что на велосипеде у него была украинская символика.

Пресс-служба Нацполиции сообщила, что следователи установили обстоятельства происшествия. 7 сентября 2016 года действующий сотрудник ОМОНа нанес тяжкие телесные повреждения 39-летнему жителю Крыма. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, переломы орбиты, закрытый перелом костей носа.

Омоновец избил Мовенко на почве национальной ненависти к гражданам Украины, украинским активистам, проживающих в оккупированном Крыму.

Пострадавший рассказал, что после избиения подозреваемый повалил его на землю, связал руки пластиковыми стяжками и удерживал в таком положении более трех часов, не давая возможности оказать ему медицинскую помощь. Даже в больнице российские правоохранители не разрешали долгое время медикам оказывать Мовенко помощь.

Как рассказал начальник Главного управления Нацполиции в АРК Виталий Стрижак, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. Он продолжает служить в подразделении ОМОН РФ.



Подозрение сообщили по трем статьям УК Украины, в том числе и по ч. 2 ст. 161 (умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничение прав граждан по признакам политических и других убеждений, соединенные с насилием).

В Нацполиции намерены объявить подозреваемого в международный розыск.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров