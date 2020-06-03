Поліція Криму відкрила справу проти екс-беркутівця, який побив активіста за українську символіку, скріншот відео

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Поліція Криму повідомила про підозру колишнього беркутівця, який у 2016 році у Севастополі побив українського активіста Ігоря Мовенка. На той час діючий співробітник російського ОМОНу напав на громадянина через те, що на велосипеді у нього була українська символіка.

Прес-служба Нацполіції повідомила, що слідчі встановили обставини події. 7 вересня 2016 року діючий співробітник ОМОНу наніс тяжкі тілесні ушкодження 39-річному кримчанину. У потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову, струс головного мозку, перелом основи черепа, переломи орбіти, закритий перелом кісток носа.

Нападник побив Мовенка на ґрунті національної ненависті до громадян України, українських активістів, котрі мешкають в окупованому Криму.

Потерпілий розповів, що після побиття підозрюваний повалив його на землю, зв’язав руки пластиковими стяжками та утримав в такому положенні понад три години, не даючи можливості надати йому медичну допомогу. Навіть у лікарні російські правоохоронці не дозволяли довгий час медикам надавати Мовенку допомогу.

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції в АРК Віталій Стрижак, слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Він продовжує служити в підрозділі ОМОН РФ.

Підозру повідомлено за трьома статтями КК України, зокрема, і за ч. 2 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, а також обмеження прав за ознаками політичних та інших переконань, поєднані з насильством).

У Нацполіції мають намір оголосити підозрюваного у міжнародний розшук.