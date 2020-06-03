Зарплата Ермака: стало известно, сколько заработал глава офиса Зеленского за карантин

https://racurs.ua/n139185-stalo-izvestno-skolko-zarabotal-ermak-za-karantin-dokument.html

Ракурс

Андрей Ермак на должности главы Офиса президента Владимира Зеленского в марте заработал свыше 41 тыс. грн. Об этом сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос «Ракурса».

Руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку в марте 2020 года начислена заработная плата в сумме 41 965,01 грн, в том числе должностной оклад — 15 428,57 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 914,29 грн, надбавка за интенсивность труда — 12 342,86 грн и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) — 11 279,29 грн, — говорится в ответе ГУД.

С начисленной мартовской зарплаты Ермака уплатили свыше 8 тыс. грн налогов и сборов.

За апрель глава офиса Зеленского заработал свыше 42 тыс. грн. Также стало известно, сколько получил Ермак с момента назначения на должность главы ОПУ.

Ермаку за период с февраля по май 2020 года начислена заработная плата в сумме 137 855 грн, — говорится в ответе ГУД.

Напомним, карантин в связи с пандемией коронавируса в Украине ввели 12 марта. В конце апреля Кабинет министров ограничил максимальный размер зарплаты руководителей и членов исполнительных органов, а также членов наблюдательных советов госкомпаний на время карантина до 47 тыс. грн.

Андрей Ермак заменил Андрея Богдана во главе Офиса президента. Об этом стало известно 11 февраля.