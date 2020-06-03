Зарплата Єрмака: стало відомо, скільки заробив глава офісу Зеленського за карантин

https://racurs.ua/ua/n139185-stalo-vidomo-skilky-zarobyv-iermak-za-karantyn-dokument.html

Ракурс

Андрій Єрмак на посаді очільника Офісу президента Володимира Зеленського у березні отримав понад 41 тис. грн. Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на запит «Ракурсу».

Керівникові Офісу президента України Андрієві Єрмаку в березні 2020 року нараховано заробітну плату в сумі 41 965,01 грн, у тому числі посадовий оклад — 15 428,57 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — 2 914,29 грн, надбавка за інтенсивність праці — 12 342,86 грн та інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів) — 11 279,29 грн, — йдеться у відповіді ДУСі.

Із нарахованої березневої зарплати Єрмака було сплачено понад 8 тис. грн податків та зборів.

За квітень очільник офісу Зеленського заробив понад 42 тис. грн. Також стало відомо, скільки отримав Єрмак з моменту призначення на посаду глави ОПУ.

Єрмаку за період з лютого по травень 2020 року нараховано заробітну плату в сумі 137 855 грн, — йдеться у відповіді ДУСі.

Нагадаємо, карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні запровадили 12 березня. Наприкінці квітня Кабінет міністрів обмежив максимальний розмір зарплатні керівників та членів виконавчих органів, а також членів наглядових рад держкомпаній на час карантину до 47 тис. грн.

Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана на чолі Офісу президента. Про це стало відомо 11 лютого.