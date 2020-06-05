Арахамия раскрыл стратегию «Слуги народа» на местных выборах (ВИДЕО)

Давид Арахамия. Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n139337-arahamiya-raskryl-strategiu-slugi-naroda-na-mestnyh-vyborah-video.html

Ракурс

Политическая партия «Слуга народа» постарается на местных выборах 2020 года получить большинство в каждой из областей.

В политсиле нацелены получить или доминирующее положение в местных органах власти на ближайших выборах, или же сформировать у них большинство в коалиции с другими партиями. Об этом 5 июня заявил журналистам председатель парламентской фракции Давид Арахамия.

Нардеп признает, что не во всех областях у «Слуги народа» будет высокая поддержка.

Наша стратегия — в каждой области получить большинство. В отдельных областях, где у нас ниже рейтинг — это может быть коалиционное большинство, а в некоторых областях даже «монобольшинство», — заявил Арахамия.

Парламентарий добавил, что перед всеми кураторами областей, одним из которых является он сам, поставлена соответствующая задача и идет поиск путей его выполнения.

Напомним, результаты соцопроса свидетельствуют, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор является фаворитом среди украинских избирателей. Действующего главу государства поддерживает почти равное количество избирателей во всех регионах Украины.

Несмотря на лидерство поддержка Зеленского среди украинцев значительно снизилась. Так, в сравнении с опросом, проведенным год назад, за него готовы голосовать меньше 30% избирателей.