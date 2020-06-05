Давид Арахамія. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n139337-arahamiya-rozkryv-strategiu-slugy-narodu-na-miscevyh-vyborah-video.html

Ракурс

Політична партія «Слуга народу» намагатиметься на місцевих виборах 2020 року отримати більшість у кожній з областей.

У політсилі націлені отримати або домінуюче положення в місцевих органах влади на найближчих виборах, або ж сформувати в них більшість у коаліції з іншими партіями. Про це 5 червня заявив журналістам голова парламентської фракції Давид Арахамія.

Нардеп визнає, що не у всіх областях у «Слуги народу» буде висока підтримка.

Наша стратегія — у кожній області отримати більшість. В окремих областях, де у нас нижче рейтинг — це може бути коаліційна більшість, а у деяких областях навіть «монобільшість», — заявив Арахамія.

Парламентар додав, що перед усіма кураторами областей, одним із яких є він сам, поставлено відповідне завдання і триває пошук шляхів його виконання.

Нагадаємо, результати соцопитування свідчать, що президент України Володимир Зеленський досі є фаворитом серед українських виборців. Чинного главу держави підтримує майже однакова кількість виборців в усіх регіонах України.

Попри лідерство підтримка Зеленського серед українців значно знизилася. Так, у порівнянні з опитуванням, проведеним рік тому, за нього готові голосувати на 30% виборців менше.