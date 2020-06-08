Погода в Украине. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n139411-pogoda-v-ukraine-na-9-iunya-do-33-na-zapadnye-oblasti-obrushatsya-dojdi-s-grozami-karta.html

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Погода в Украине 9 июня будет по-настоящему летней. В большинстве областей днем столбики термометров покажут до +33°, а вот в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.

Погода в Киеве 9 июня будет такой: днем 30−32° тепла, ночью — +16−18°. Осадки не ожидаются. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На востоке и севере страны завтра будут похожие погодные условия. Днем воздух прогреется до +32°, ночью температура опустится до +18°. Немного теплее будет в Днепропетровской и Донецкой областях — там днем ожидается до +33°. Ветер будет юго-восточный, 5−10 м/с. По данным синоптиков, дожди не ожидаются.

Совсем другая погодная ситуация будет на западе страны. Там 9 июня ожидаются грозы с дождями. Несмотря на то, что погода в западных областях тоже будет теплой, и днем, и ночью там будут идти дожди. При этом температура днем поднимется до 25−27° тепла, а ночью в среднем будет +14−16°. Погода во Львове 9 июня будет такой: днем +23−25°, ночью — 13−15° тепла. Как и в остальных областях, на протяжении суток ожидаются грозы и дожди.

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения на протяжении суток.