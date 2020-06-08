Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n139411-pogoda-v-ukrayini-na-9-chervnya-do-33-zahidni-oblasti-nakryut-doschi-z-grozamy-karta.html

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Погода в Україні 9 червня буде по-справжньому літньою. У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть до +33°, а ось у західних областях синоптики обіцяють дощі з грозами.

Погода у Києві 9 червня буде такою: вдень ​​30−32° тепла, вночі — +16−18°. Опади не передбачаються. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

На сході і півночі країни завтра будуть схожі погодні умови. Вдень повітря прогріється до +32°, вночі температура опуститься до +18°. Трохи тепліше буде в Дніпропетровській і Донецькій областях — там вдень очікується до +33°. Вітер буде південно-східний, 5−10 м/с. За даними синоптиків, дощі не очікуються.

Зовсім інша погодна ситуація буде на заході країни. Там 9 червня очікуються грози з дощами. Попри те, що погода в західних областях теж буде теплою, і вдень, і вночі там йтимуть дощі. Водночас температура вдень сягне 25−27° тепла, а вночі в середньому буде +14−16°. Погода у Львові 9 червня буде такою: вдень ​​+23−25​​°, вночі — 13−15° тепла. Як і в інших західних областях, протягом доби очікуються грози і дощі.

Геомагнітна обстановка у Києві 9 червня буде досить спокійною, очікуються лише невеликі збурення протягом доби.