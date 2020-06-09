Камеры видеофиксации в Украине. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n139470-avtofiksaciya-narusheniy-pdd-antirekord-sutok-ustanovil-porsche-panamera-na-trasse-kiev-harkov.html

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Камеры видеофиксации продолжают вылавливать нарушителей скоростного режима на украинских дорогах.

За 8 июня обнаружили 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/час. Антирекордсменом по нарушениям ПДД стал водитель Porsche Panamera с номером АХ009***. Он разыграл свое авто до 200 км/час. на автодороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский. При этом на этом участке разрешено двигаться со скоростью 110 км/ч. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины в Facebook.

По информации правоохранителей, вчера наибольшее количество скоростной режим нарушали пять автомобилей и каждый делал это по семь раз. Это транспортные средства — Volkswagen ВЕ898***, Toyota Camry BH159***, Toyota Corolla AA382***, Volkswagen AA761***, ВАЗ 11183 AI805***.

Напомним, штрафы нарушителям ПДД теперь будут присылать несколькими способами, в частности, с помощью смс или обычных писем. Кроме того, водители могут самостоятельно проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения в специальном мобильном приложении.