Камери відеофіксації в Україні. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n139470-avtofiksaciya-porushen-pdr-antyrekord-doby-vstanovyv-porsche-panamera-na-trasi-kyyiv-harkiv-foto.html

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Камери відеофіксації продовжують виловлювати порушників швидкісного режиму на українських дорогах.

За 8 червня виявили 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год. Антирекордсменом з порушень ПДР став водій на Porsche Panamera з номером АХ009***. Він розіграв своє авто до 200 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський. При цьому на цій ділянці дозволено рухатися зі швидкістю 110 км/год. Про це 9 червня повідомила прес-служба Патрульної поліції України у Facebook.

За інформацією правоохоронців, вчора найбільшу кількість швидкісний режим порушували п’ять автомобілів і кожен робив це по сім разів. Це транспортні засоби — Volkswagen ВЕ898***, Toyota Camry BH159***, Toyota Corolla AA382***, Volkswagen AA761***, ВАЗ 11183 AI805***.

Нагадаємо, штрафи порушникам ПДР тепер надсилатимуть декількома способами, зокрема, за допомогою смс або звичайних листів. Крім того, водії можуть самостійно перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху у спеціальному мобільному додатку.