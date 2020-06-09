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Ракурс
Камери відеофіксації в Україні. Фото: prm.ua

Автофіксація порушень ПДР: антирекорд доби встановив Porsche Panamera на трасі Київ-Харків (ФОТО)

9 чер 2020, 17:33
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Камери відеофіксації продовжують виловлювати порушників швидкісного режиму на українських дорогах.

За 8 червня виявили 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год. Антирекордсменом з порушень ПДР став водій на Porsche Panamera з номером АХ009***. Він розіграв своє авто до 200 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський. При цьому на цій ділянці дозволено рухатися зі швидкістю 110 км/год. Про це 9 червня повідомила прес-служба Патрульної поліції України у Facebook.

За інформацією правоохоронців, вчора найбільшу кількість швидкісний режим порушували п’ять автомобілів і кожен робив це по сім разів. Це транспортні засоби — Volkswagen ВЕ898***, Toyota Camry BH159***, Toyota Corolla AA382***, Volkswagen AA761***, ВАЗ 11183 AI805***.

Автофіксація порушень ПДР. Фото: Патрульна поліція України

Автофіксація порушень ПДР. Фото: Патрульна поліція України

Автофіксація порушень ПДР. Фото: Патрульна поліція України

Нагадаємо, штрафи порушникам ПДР тепер надсилатимуть декількома способами, зокрема, за допомогою смс або звичайних листів. Крім того, водії можуть самостійно перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху у спеціальному мобільному додатку.

Джерело: Ракурс


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