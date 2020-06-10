Дело Порошенко: Венедиктова обвинила окружение экс-президента в «растерзании» пиджаков охраны ее Офиса

https://racurs.ua/n139522-venediktova-obvinila-nardepov-poroshenko-v-rasterzanii-pidjakov-ohrany-ofisa-genprokurora.html

Ракурс

Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины, заявила, что группа поддержки бывшего президента Петра Порошенко, состоящая преимущественно из нардепов и юристов, порвала пиджаки штатной охране Офиса генпрокурора.

Сегодня ко мне пришли народные депутаты, они у нас такие активные… Они порвали пиджаки охране, которая должна здесь находиться по закону. Не потому, что мне нужна охрана, а потому что это предусмотрено законом… Были в моем кабинете. Я еще хочу посмотреть, все ли бумажки на месте. Конечно, я как генеральный прокурор должна и с радостью буду общаться с народными депутатами. И делаю это, но цивилизованным образом, а не когда нардепы врываются в кабинет, — заявила глава Офиса генпрокурора.

Также по словам Венедиктовой, ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко 10 или 11 июня направят в суд, а статус пятого президента по одному из уголовных производств изменился со свидетеля на подозреваемого.

Необходим его допрос в качестве подозреваемого. Это обязательное процессуальное действие, — сообщила генпрокурор.

Напомним, Петра Порошенко 15 июня в 11.00 ждут в Апелляционном суде Киева по делу о сдаче Крыма. Ранее прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению Венедиктовой сообщили о подозрении Порошенко.