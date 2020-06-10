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Справа Порошенка: Венедіктова звинуватила оточення екс-президента в «розтерзанні» піджаків охоронців її Офісу

Венедіктова звинуватила нардепів Порошенка в «розтерзанні» піджаків охоронців Офісу генпрокурора

10 чер 2020, 16:28
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Ірина Венедіктова, генпрокурор України, заявила, що група підтримки колишнього президента Петра Порошенка, котра складається переважно з нардепів та юристів, порвала піджаки штатній охороні Офісу генпрокурора.

Сьогодні в мене були присутні народні депутати, вони у нас такі активні… Вони порвали піджаки охороні, яка має тут перебувати по закону. Не тому, що мені потрібно охорона, а тому, що це передбачено законом… Були в моєму кабінеті. Я ще хочу подивитися, чи всі папірці на місці. Звичайно, я як генеральний прокурор мушу і з радістю спілкуватимуся з народними депутатами. І роблю це, але в цивілізований спосіб, а не коли нардепи вриваються до кабінету, — заявила очільниця Офісу генпрокурора.

Також, за словами Венедиктової, клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку 10 або 11 червня направлять до суду, а статус п’ятого президента по одному з кримінальних проваджень змінився зі свідка на підозрюваного.

Необхідний його допит в якості підозрюваного. Це обов’язкова процесуальна дія, — повідомила генпрокурор.

Нагадаємо, Петра Порошенка 15 червня об 11.00 чекають в Апеляційному суді Києва у справі про здачу Криму. Раніше прокурори Офісу генерального прокурора за дорученням Венедіктової повідомили про підозру Порошенку.

Джерело: Ракурс


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