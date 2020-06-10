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Юлия Кузьменко, фото: LB.ua
Убийство Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей (ВИДЕО)https://racurs.ua/n139524-ubiystvo-sheremeta-sud-ostavil-kuzmenko-pod-strajey.htmlРакурс
Юлию Кузьменко, врача и волонтера, которую подозревают в причастности к убийству в июле 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета, Киевский апелляционный суд оставил под стражей.
Апелляционный суд решил оставить в силе решение Печерского райсуда Киева, согласно которому арест Кузьменко был продлен до 24 июля.
Кузьменко ряд людей хотели взять на поруки, в том числе и лидер партии «Голос» народный депутат Кира Рудык.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он находился. 12 декабря 2019 года полиция по подозрению в причастности к убийству Шеремета задержала Кузьменко, а также медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Антоненко и Кузьменко сейчас находятся в СИЗО, для Дугарь 25 мая Печерский райсуд Киева заменил меру пресечения на залог в размере 168 тыс. грн.
Напомним, адвокат Кузьменко Тарас Беспалый 22 мая сообщал, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.