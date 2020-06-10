Юлія Кузьменко, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n139524-ubyvstvo-shermeta-sud-zalyshyv-kuzmenko-pid-vartou.html

Ракурс

Юлію Кузьменко, лікаря та волонтера, яку підозрюють у причетності до вбивства в липні 2016 року в Києві журналіста Павла Шеремета, Київський апеляційний суд залишив під вартою.

Апеляційний суд вирішив залишити у силі рішення Печерського райсуду Києва, згідно з яким арешт Кузьменко було продовжено до 24 липня.

Кузьменко низка осіб хотіли взяти на поруки, зокрема й лідер партії «Голос» народний депутат Кіра Рудик.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву автомобіля, в якому він перебував. 12 грудня 2019 року поліція за підозрою в причетності до вбивства Шеремета затримала Кузьменко, а також медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Антоненко та Кузьменко наразі перебувають у СІЗО, для Дугарь 25 травня Печерський райсуд Києва замінив запобіжний захід на заставу у розмірі 168 тис. грн.

Нагадаємо, адвокат Кузьменко Тарас Безпалий 22 травня повідомляв, що досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета завершене.