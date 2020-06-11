От продюсеров Банковой: Шмыгаль о первых 100 днях в Кабмине отчитается в фильме, скриншот видео

https://racurs.ua/n139585-ot-produserov-bankovoy-shmygal-o-pervyh-100-dnyah-v-kabmine-otchitaetsya-v-filme-video.html

Ракурс

Отчет правительства Дениса Шмыгаля о работе в течение первых 100 дней сегодня провели во время пресс-конференции в Кабмине.

Впрочем, вторую часть отчета в правительстве запланировали подать в специально созданном фильме. Его выход в пятницу, 12 июня, анонсировала пресс-секретарь премьер-министра. Документалку назвали «100 дней правительства чрезвычайной ситуации».

Во время сегодняшней пресс-конференции показали отрывок из фильма. Действующие лица — Шмыгаль и его министры. Насколько можно понять из короткого видео, главной канвой фильма является борьба Кабмина с распространением коронавируса в Украине.

8−9 марта я разговаривал с президентом и мы понимали, что нас эта беда не обойдет и нужно прибегать к карантину, — говорит в фильме Шмыгаль.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в апреле отчитался о первом годе президентства посредством документального фильма. Фильм «Год президента Зеленского» показали несколько украинских телеканалов.