Від продюсерів Банкової: Шмигаль про свої перші 100 днів відзвітує у фільмі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n139585-vid-produseriv-bankovoyi-shmygal-pro-pershi-100-dniv-u-kabmini-vidzvituie-u-filmi-video.html

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Звіт уряду Дениса Шмигаля про роботу впродовж перших 100 днів сьогодні відбувся під час прес-конференції в Кабміні.

Утім, другу частину звіту в уряді запланували подати у спеціально створеному фільмі. Його вихід у п’ятницю, 12 червня, анонсувала прес-секретар прем'єр-міністра. Документалку назвали «100 днів уряду надзвичайної ситуації».

Під час сьогоднішньої прес-конференції показали уривок з фільму. Дійові особи стрічки — Шмигаль та його міністри. Наскільки можна зрозуміти із короткого відео, головною канвою стрічки є боротьба Кабміну із поширенням коронавірусу в Україні.

8−9 березня я розмовляв із президентом і ми розуміли, що нас ця біда не омине і потрібно вдаватися до карантину, — говорить у фільмі Шмигаль.

Нагадаємо, що і президент Володимир Зеленський у квітні відзвітував про перший рік президентсва за посередництвом документального фільму. Стрічку «Рік президента Зеленського» показали кілька українських телеканалів.