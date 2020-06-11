Председатель ОПУ Андрей Ермак. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/n139599-nabu-vzyalos-za-ermaka-iz-za-skandalnyh-zapisey-ego-brata.html

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Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства по делу скандальных «пленок Ермака».

Одно из уголовных производств открыто против главы Офиса президента Андрея Ермака. В НАБУ заявили, что к ним поступило постановление следственного судьи ВАКС о понуждении внести сведения в ЕРДР по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на ответ на запрос.

Согласно указанного заявления, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти, — заявили в НАБУ.

Дело предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, как заявили в НАБУ, согласно указанного заявления, Андрей Ермак получил взятку в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Это дело предварительно квалифицировали по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.

Напомним, в начале июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство по заявлению депутата из фракции «Слуга народа» Гео Лероса относительно совершения уголовного правонарушения братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком.