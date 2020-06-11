Голова ОПУ Андрій Єрмак. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139599-nabu-vzyalosya-za-iermaka-cherez-skandalni-zapysy-yogo-brata.html

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Національне антикорупційне бюро відкрило два кримінальні провадження у справі скандальних «плівок Єрмака».

Одне з кримінальних проваджень відкрите проти глави Офісу президента Андрія Єрмака. У НАБУ заявили, що до них надійшла ухвала слідчого судді ВАКС щодо зобов’язання внести відомості в ЄРДР за заявою адвоката в інтересах народного депутата України. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на відповідь на запит.

Відповідно до зазначеної заяви, громадянин України отримав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішень головою Офісу президента про призначення ряду осіб на посади в органах державної влади, — заявили в НАБУ.

Справу попередньо кваліфікували за ч. 2 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Крім того, як заявили в НАБУ, згідно зазначеної заяви, Андрій Єрмак отримав хабар в великому розмірі за прийняття рішень про призначення ряду осіб на посади в органах державної влади. Цю справу попередньо кваліфікували за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Нагадаємо, на початку червня Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження за заявою депутата з фракції «Слуга народу» Гео Лероса щодо вчинення кримінального правопорушення братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком.