Twitter борется с пропагандой, фото: Kotaku

https://racurs.ua/n139615-twitter-zablokiroval-bolee-32-tys-propagandistskih-akkauntov-iz-rossii-kitaya-i-turcii.html

Ракурс

Twitter, популярная социальная сеть коротких сообщений, по подозрению в пропаганде заблокировала 32 тыс. 232 аккаунта из России, КНР и Турции.

Эксперты соцсети считают, что эти аккаунты были привлечены к осуществлению информационных спецопераций. Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что эти аккаунты и контент, связанный с соответствующими информационными спецоперациями, были навсегда удалены из соцсети.

Большинство удаленных аккаунтов — 23 тыс. 750 — касаются Китая. Они писали в основном на китайском языке и распространяли геополитические нарративы, нужные правящей Коммунистической партии Китая, навязывая при этом обманчивую информацию о политической динамике в Гонконге. Еще 150 тыс. аккаунтов репостили распространяемую ими информацию.

России касались 1 тыс. 152 аккаунта. Они занимались поддержкой правящей партии «Единая Россия» и нападениями на политических диссидентов.

7 тыс. 340 заблокированных аккаунтов осуществляли скоординированную несанкционированную деятельность, ориентированную прежде всего на внутренние аудитории в Турции. Они распространяли контент, благоприятный для власти страны.

Напомним, в конце мая Twitter впервые обозначил записи президента США Дональда Трампа как недостоверные.