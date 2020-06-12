Twitter бореться з пропагандою, фото: Kotaku

https://racurs.ua/ua/n139615-twitter-zablokuvav-ponad-32-tys-propagandystskyh-akauntiv-z-rosiyi-kytau-ta-turechchyny.html

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Twitter, популярна соціальна мережа коротких повідомлень, через підозру в пропаганді заблокувала 32 тис. 232 акаунти з Росії, КНР та Туреччини.

Експерти соцмережі вважають, що ці акаунти були залучені до здійснення інформаційних спецоперацій. Про це повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що ці акаунти та контент, пов’язаний з відповідними інформаційними спецопераціями, були назавжди видалені з соцмережі.

Більшість видалених акаунтів — 23 тис. 750 — стосуються Китаю. Вони писали здебільшого на китайській мові і поширювали геополітичні наративи, потрібні правлячій Комуністичній партії Китаю, нав’язуючи при цьому оманливу інформацію про політичну динаміку в Гонконзі. Ще 150 тис. акаунтів репостили поширювану ними інформацію.

Росії стосувалися 1 тис. 152 акаунти. Вони займалися підтримкою правлячої партії «Єдина Росія» та нападами на політичних дисидентів.

7 тис. 340 заблокованих акаунтів здійснювали скоординовану несанкціоновану діяльність, яка передусім орієнтована на внутрішні аудиторії в Туреччині. Вони розповсюджували контент, сприятливий для влади країни.

Нагадаємо, наприкінці травня Twitter вперше позначив записи президента США Дональда Трампа як недостовірні.