Йенс Столтенберг. Фото: РБК

https://racurs.ua/n139801-ukraina-daje-v-novom-statuse-ne-mojet-nachat-peregovory-s-nato-stoltenberg.html

Ракурс

Украина не может начать переговоры с НАТО даже после получения статуса члена Программы расширенных возможностей (EOP), потому что Венгрия так и не сняла блокаду с данного вопроса.

Об этом во время во время сегодняшнего брифинга сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, Венгрия поддержала предоставление Украине статуса EOP, но блокировку встреч в формате Украина — НАТО так и не сняла.

Генсек альянса отметил, что союзники предоставили Украине статус EOP, потому что страна доказала, что может быть полезным партнером альянса. Что касается блокады Венгрии, Столтенберг выразил надежду, что руководство альянса найдет пути решения данной проблемы.

Как ранее писал «Ракурс», 12 июня Украине был предоставлен статус EOP, который предполагает регулярные политические консультации по вопросам безопасности, а также расширенный доступ к учениям, обмену информацией и новым программам налаживания совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО.

Как известно, руководство Венгрии заявило, что снимет вето на переговоры Украины с НАТО после возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке. Кроме того, в Будапеште требуют, чтобы украинские власти выделили 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры.