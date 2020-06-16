Єнс Столтенберг. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n139801-ukrayina-navit-u-novomu-statusi-ne-moje-pochaty-peregovory-z-nato-stalo-vidomo-chomu.html

Ракурс

Україна не може почати переговори з НАТО навіть після отримання статусу члена Програми розширених можливостей (EOP), тому що Угорщина так і не зняла блокаду з цього питання.

Про це під час під час сьогоднішнього брифінгу повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, Угорщина підтримала надання Україні статусу EOP, але блокування зустрічей у форматі Україна-НАТО так і не зняла.

Генсек альянсу зазначив, що союзники надали Україні статус EOP, тому що країна довела, що може бути корисним партнером альянсу. Щодо блокади Угорщини, Столтенберг висловив надію, що керівництво альянсу знайде шляхи вирішення цієї проблеми.

Як раніше писав «Ракурс», 12 червня Україні було надано статус EOP, який передбачає регулярні політичні консультації з питань безпеки, а також розширений доступ до навчань, обміну інформацією та новими програмами налагодження сумісності зі збройними силами країн-членів НАТО.

Як відомо, керівництво Угорщини заявило, що зніме вето на переговори України з НАТО після повернення закарпатським угорцям права на навчання рідною мовою. Окрім того, у Будапешті вимагають, щоб українська влада виділили 50 млн євро на розвиток прикордонної інфраструктури.