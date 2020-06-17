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Ракурс
Денис Ермак. Фото: Корреспондент

Пленки Ермака: суд обязал открыть уголовное дело против Найема (ДОКУМЕНТ)

17 июн 2020, 16:33
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Пленки Ермака стали причиной возбуждения уголовного производства в отношении брата главы Офиса президента Дениса Ермака. В свою очередь Денис Ермак написал заявление в полицию, в котором обвинил адвоката Маси Найема в заведомо неправдивом сообщение о совершении преступления.

Суд обязал открыть уголовное производство на основании данного заявления по ст. 383 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщил в своем Facebook брат главы Офиса президента.

Пост Дениса Ермака в Facebook

Речь все о той же истории — якобы я получал какие-то деньги и передавал их брату Андрею за назначение каких-то людей на какие-то должности. Мне очевидно, что весь этот шум имеет только одну конкретную цель — атака и давление на брата. Но если вы сказали «А», говорите и «Б». Представьте доказательства или отвечайте по закону за ложь, — заявил Ермак в Facebook.

Ермак утверждает, что Найемом не было указано никаких фактических обстоятельств по делу, которые должны быть ему известны, как адвокату Гео Лероса.

Копия решения суда. Фото: Facebook

Копия решения суда. Фото: Facebook

Копия решения суда. Фото: Facebook

Копия решения суда. Фото: Facebook

Кроме того, Ермак заявляет, что на скандальных записях нет упоминания о том, что его брат может способствовать назначению кого-то на некие должности. Также, по его словам, ни один человек, имя которого упоминалось на пленках, не был назначен на должность в государственных органах.

Как ранее писал «Ракурс», пленки Ермака теперь будет расследовать Служба безопасности Украины. Материалы уголовного производства в отношении брата главы Офиса президента Дениса Ермака передали в этот правоохранительный орган.

Источник: Ракурс


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