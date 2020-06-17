Денис Ермак. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n139872-plenki-ermaka-sud-obyazal-otkryt-ugolovnoe-delo-protiv-nayema-dokument.html

Ракурс

Пленки Ермака стали причиной возбуждения уголовного производства в отношении брата главы Офиса президента Дениса Ермака. В свою очередь Денис Ермак написал заявление в полицию, в котором обвинил адвоката Маси Найема в заведомо неправдивом сообщение о совершении преступления.

Суд обязал открыть уголовное производство на основании данного заявления по ст. 383 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщил в своем Facebook брат главы Офиса президента.

Речь все о той же истории — якобы я получал какие-то деньги и передавал их брату Андрею за назначение каких-то людей на какие-то должности. Мне очевидно, что весь этот шум имеет только одну конкретную цель — атака и давление на брата. Но если вы сказали «А», говорите и «Б». Представьте доказательства или отвечайте по закону за ложь, — заявил Ермак в Facebook.

Ермак утверждает, что Найемом не было указано никаких фактических обстоятельств по делу, которые должны быть ему известны, как адвокату Гео Лероса.

Кроме того, Ермак заявляет, что на скандальных записях нет упоминания о том, что его брат может способствовать назначению кого-то на некие должности. Также, по его словам, ни один человек, имя которого упоминалось на пленках, не был назначен на должность в государственных органах.

Как ранее писал «Ракурс», пленки Ермака теперь будет расследовать Служба безопасности Украины. Материалы уголовного производства в отношении брата главы Офиса президента Дениса Ермака передали в этот правоохранительный орган.