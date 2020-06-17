Денис Єрмак. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n139872-plivky-iermaka-sud-zobov-yazav-vidkryty-kryminalnu-spravu-proty-nayiema-dokument.html

Ракурс

Плівки Єрмака стали причиною порушення кримінального провадження щодо брата голови Офісу президента Дениса Єрмака. Денис Єрмак зі свого боку написав заяву в поліцію, у якій звинуватив адвоката Масі Найєма у завідомо неправдивому повідомлення про вчинення злочину.

Суд зобов’язав відкрити кримінальне провадження на підставі даної заяви за ст. 383 КК України. Про це повідомив у своєму Facebook брат голови Офісу президента.

Мова все про ту ж історію — нібито я отримував якісь гроші і передавав їх братові Андрію за призначення якихось людей на якісь посади. Для мене очевидно, що увесь цей шум має тільки одну конкретну мету — атака і тиск на брата. Але якщо ви сказали «А», говоріть і «Б». Надайте докази або відповідайте перед законом за брехню, — заявив Єрмак у Facebook.

Єрмак стверджує, що Найємом не було вказано ніяких фактичних обставин у провадженні, які повинні бути йому відомі як адвокату Гео Лероса.

Окрім того, Єрмак заявляє, що на скандальних записах немає згадки про те, що його брат може сприяти призначенню когось на якісь посади. Також, за його словами, жодна особа, ім’я якої згадувалося на плівках, не була призначена на посаду в державних органах.

Як раніше писав «Ракурс», плівки Єрмака тепер буде розслідувати Служба безпеки України. Матеріали кримінального провадження щодо брата глави Офісу президента Дениса Єрмака передали до цього правоохоронного органу.