Местные выборы: Ермак раскрыл стратегию построения государства, которую исповедует Зеленский

Ермак: Стратегия Зеленского — не допустить федерализации и появления уездных княжествhttps://racurs.ua/n139877-ermak-strategiya-zelenskogo-ne-dopustit-federalizacii-i-poyavleniya-uezdnyh-knyajestv.htmlРакурс
Андрей Ермак, глава Офиса президента, рассказал о стратегии построения государства, которой придерживаются в команде Владимира Зеленского.
У нас есть стратегия построения государства — не дать возможности появляться уездным княжествам, не допустить даже на йоту оснований для федерализации нашей страны, — заявил Ермак в интервью LB.ua.
Кроме этого, чиновник упомянул о принципах, с которыми команда Зеленского шла на выборы.
Законность, борьба с коррупцией, человеческая жизнь как наивысшая ценность и человек — как приоритет для государства… Выборы выборами, но есть страна и сегодняшняя жизнь в этой стране. А COVID показал, кто за страну, а кто за себя конкретно, — отметил глава Офиса президента.
По его словам, если люди исповедуют аналогичные принципы, что и команда Зеленского, в таком случае власть настроена на конструктивный диалог.
Владимир Зеленский — президент. Президент всех граждан Украины. Если граждане выбрали или выберут какого-то мэра, мы, безусловно, будем с ним работать, — резюмировал чиновник.
Напомним, местные выборы 25 октября 2020 года должны состояться уже во всех объединенных общинах Украины. Такое мнение ранее высказал глава парламентского подкомитета по вопросам административно-территориального устройства, «слуга» Виталий Безгин. Отметим, что 27 мая Кабмин утвердил последних три перспективных плана формирования территорий общин.