Місцеві вибори: Єрмак розкрив стратегію побудови держави, яку сповідує Зеленський

https://racurs.ua/ua/n139877-iermak-strategiya-zelenskogo-ne-dopustyty-federalizaciyi-ta-poyavy-povitovyh-knyazivstv.html

Ракурс

Андрій Єрмак, глава Офісу президента, розповів про стратегію побудови держави, якої дотримуються в команді Володимира Зеленського.

У нас є стратегія побудови держави — унеможливити появу повітових князівств, не допустити навіть на йоту підстав для федералізації нашої країни, — заявив Єрмак в інтерв’ю LB.ua.

Окрім цього, чиновник згадав про принципи, з якими команда Зеленського йшла на вибори.

Законність, боротьба з корупцією, людське життя як найвища цінність і людина — як пріоритет для держави… Вибори виборами, але є країна і сьогоднішнє життя в цій країні. А COVID-19 показав, хто за країну, а хто за себе особисто, — зазначив глава Офісу президента.

За його словами, якщо люди сповідують аналогічні із командою Зеленського принципи, то влада налаштована на конструктивний діалог.

Володимир Зеленський — президент. Президент всіх громадян України. Якщо громадяни обрали або виберуть якогось мера, ми, безумовно, будемо з ним працювати, — резюмував чиновник.

Нагадаємо, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року мають відбутися вже в усіх об'єднаних громадах України. Таку думку раніше висловив очільник парламентського підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою, «слуга» Віталій Безгін. Зауважимо, що 27 травня Кабмін затвердив останні три перспективні плани формування територій громад.