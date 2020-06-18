Соратники Порошенко пришли к Зеленскому. Фото: НВ

https://racurs.ua/n139946-soratniki-poroshenko-prishli-k-zelenskomu-foto-translyaciya.html

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Петр Порошенко сегодня не получил меру пресечения, поскольку суд перенес заседание на 1 июля. После этой новости собравшиеся под Печерским райсудом Киева соратники пятого президента Украины решили отправиться к офису Владимира Зеленского, чтобы выразить свое недовольство ситуацией.

Группа поддержки Порошенко из нескольких тысяч человек, в том числе известных политиков, сформировала колонну, которая, дойдя до Майдана Независимости, встала на колени в память о Героях Небесной сотни.

Затем участники акции, скандируя «Майдан жив», «Зелю геть», «Путин ху*ло» и прочие лозунги, пришли под стены Офиса президента, откуда ведут прямые трансляции. Также под ОП жгут файеры.