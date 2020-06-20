Николай Тищенко. Фото: Парламент

https://racurs.ua/n140039-uje-i-pamyati-net-nikolay-tischenko-ne-smog-nazvat-kolichestve-nardepov-v-ukrainskom-parlamente.html

Ракурс

Николай Тищенко, нардеп из фракции «Слуга народа», часто попадает в неловкие ситуации. На этот раз слуга народа не смог ответить на простой вопрос в эфире одного из телеканалов.

Когда телеведущая спросила у Тищенко, сколько сейчас в украинском парламенте нардепов, он сначала назвал число 200.

Затем решил быстро исправиться и озвучил новую цифру — 405.

Ведущая же напомнила нардепу, что его коллег в парламенте немного больше, где-то на 20 человек. Тищенко быстро сосчитал и заявил, что в Верховной Раде 425 нардепов.

«Вот видите, уже и памяти нет. Они выходят, приходят, выходят, приходят», — начал оправдываться Тищенко.

На официальном портале Верховной Рады указано, что на сегодняшний день в парламенте насчитывается 423 нардепа.

Как ранее писал «Ракурс», Тищенко в прямом эфире назвал Чернобыльскую катастрофу большим праздником и предложил поздравить всех людей, которые вели борьбу с последствиями катастрофы.