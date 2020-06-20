Микола Тищенко. Фото: Парламент

https://racurs.ua/ua/n140039-vje-i-pam-yati-nemaie-mykola-tyschenko-ne-zmig-nazvaty-kilkist-nardepiv-v-ukrayinskomu.html

Ракурс

Микола Тищенко, нардеп із фракції «Слуга народу», часто потрапляє у незручні ситуації. Цього разу слуга народу не зміг відповісти на просте запитання в ефірі одного з телеканалів.

Коли телеведуча запитала у Тищенка, скільки зараз в українському парламенті нардепів, він спочатку назвав число 200.

Потім вирішив швидко виправитися і озвучив нову цифру — 405.

Ведуча нагадала нардепу, що його колег у парламенті трохи більше, десь на 20 осіб. Тищенко швидко порахував і заявив, що у Верховній Раді 425 нардепів.

«Ось бачите, вже й пам’яті немає. Вони виходять, приходять, виходять, приходять», — почав виправдовуватися Тищенко.

На офіційному порталі Верховної Ради вказано, що наразі в парламенті налічується 423 нардепа.

Як раніше писав «Ракурс», Тищенко у прямому ефірі назвав Чорнобильську катастрофу великим святом і запропонував привітати усіх людей, які вели боротьбу з наслідками катастрофи.