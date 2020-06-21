Щенки. Фото: trainyourdog.com.ua

https://racurs.ua/n140043-policiya-rassleduet-gibel-38-schenkov-na-bortu-samoleta-mau.html

Ракурс

Полицейские открыли уголовное производство по факту гибели 38 щенков в самолете авиакомпании МАУ, который направлялся в Канаду.

Правоохранители отреагировали на публикацию в СМИ сообщений о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился самолет, совершавший авиарейс «Киев-Торонто», на борту которого находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, остальные пострадали от обезвоживания. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уже известно, что это был пассажирский рейс с 92 пассажирами на борту. Также там находилось более 3 т груза, учитывая животных.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители намерены выяснить, при каких условиях транспортировали животных и узнать о причинах, которые могли бы повлечь гибель щенков.

Как ранее сообщило издание CityNews Toronto, на борту самолета МАУ, следовавшего из Киева в Торонто 13 июня, было около 500 животных, 38 собак погибли.

Десятки щенков нашли мертвыми по прибытии рейса из Киева в Торонто. В субботу, 13 июня, в международном аэропорту Торонто приземлился груз с около 500 животными, 38 собак погибли от обезвоживания, слабости и рвоты — пишет СМИ.

Впоследствии в МАУ сообщили, что авиакомпания выражает соболезнования относительно гибели животных во время рейса. В «Международных авиалиниях Украины» утверждают, что сотрудничают с местными органами власти, чтобы определить, что произошло.

Напомним, в мае на птицефабрике, расположенной в селе Потоки Полтавской области из-за отключения системы вентиляции задохнулись 600 тыс. кур.