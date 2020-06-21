Цуценята. Фото: trainyourdog.com.ua

https://racurs.ua/ua/n140043-policiya-rozsliduie-zagybel-38-cucenyat-na-bortu-litaka-mau.html

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Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 38 цуценят у літаку авіакомпанії МАУ, який прямував до Канади.

Правоохоронці відреагували на публікацію в ЗМІ повідомлень про те, що тиждень тому в міжнародному аеропорту Торонто приземлився літак, який здійснював авіарейс «Київ-Торонто», на борту якого знаходились 500 цуценят. З них 38 собак загинули, інші постраждали від зневоднення. Про це повідомила прес-служба МВС.

Вже відомо, що це був пасажирський рейс із 92 пасажирами на борту. Також там знаходилось понад 3 т вантажу, враховуючи тварин.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці мають намір з’ясувати, при яких умовах транспортували тварин та дізнатися про причини, які могли б спричинити загибель цуценят.

Як раніше повідомило видання CityNews Toronto, на борту літака МАУ, який прямував із Києва до Торонто 13 червня, було близько 500 тварин, 38 собак загинули.

Десятки цуценят знайшли мертвими після прибуття рейсу з Києва до Торонто. В суботу, 13 червня в міжнародному аеропорту Торонто приземлився вантаж з близько 500 тваринами, 38 собак загинули від зневоднення, слабкості і блювоти — пише ЗМІ.

Згодом в МАУ повідомили, що авіакомпанія висловлює співчуття щодо загибелі тварин під час рейсу. В «Міжнародних авіалініях України» стверджують, що співпрацюють з місцевими органами влади, щоб визначити, що сталося.

Нагадаємо, в травні на птахофабриці, розташованій у селі Потоки Полтавської області через відключення системи вентиляції задихнулися 600 тис. курей.