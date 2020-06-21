Взрыв в Киеве на Позняках. Фото: ГСЧС

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Взрыв в Киеве, в многоэтажном доме на Позняках, произошел сегодня утром. Сразу после происшествия к этому дому приехали спасатели, которые начали разбирать завалы.

Поисково-спасательные работы длились весь день. В течение дня сообщалось о двух жертвах взрыва, а по состоянию на 20.00 стало известно о третьем погибшем. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что третий погибший — мужчина. Его имя и возраст не уточняются. Сотрудники ГСЧС устанавливают, в какой квартире он проживал.

Спасатели продолжают разбирать завалы и устанавливают тросы и распорки по всему зданию, чтобы конструкция не была шаткая и дом не рухнул. На месте работают 466 сотрудников ГСЧС и других органов, используется 67 единиц техники. Также на месте работают кинологи с собаками, которые помогают искать людей, застрявших под завалами.

Кроме того, на месте работают шесть психологов, которые оказывают срочную психологическую помощь.

Напомним, ранее стало известно, что дом, в котором произошел взрыв, — под угрозой разрушения. Также стало известно, что одна из погибших — пожилая женщина 1943 года рождения.