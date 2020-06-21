Вибух в Києві на Позняках. Фото: ДСНС

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Вибух у Києві, в багатоповерховому будинку на Позняках, стався сьогодні вранці. Одразу після події до цього будинку приїхали рятувальники, які почали розбирати завали.

Пошуково-рятувальні роботи тривали весь день. Протягом дня повідомлялося про дві жертви вибуху, а станом на 20.00 стало відомо про третього загиблого. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що третій загиблий — чоловік. Його ім’я і вік не вказуються. Співробітники ДСНС встановлюють, в якій квартирі він проживав.

Рятувальники продовжують розбирати завали і встановлюють троси і розпірки по всій будівлі, щоб конструкція не була хиткою і будинок не завалився. На місці працюють 466 співробітників ДСНС і інших органів, використовується 67 одиниць техніки. Також на місці працюють кінологи з собаками, які допомагають шукати людей, що застрягли під завалами.

Окрім того, на місці працюють шість психологів, які надають термінову психологічну допомогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що будинок, в якому стався вибух, — під загрозою руйнування. Також стало відомо, що одна із загиблих — жінка похилого віку 1943 року народження.