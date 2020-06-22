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Погода в Украине. Фото: Pexels

Сегодня Украину накроют грозы, на Закарпатье ожидаются сильные дожди (КАРТА)

22 июн 2020, 10:29
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Погода в Украине сегодня снова будет дождливой. Синоптики предупреждают о грозах почти во всех областях, в западных регионах — обильные дожди.

Грозы с градом и штормовым ветром до 15−20 м/с ожидаются сегодня во всех регионах, кроме Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр

В столице и Киевской области 22 июня ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы до 15−20 м/с (І уровень опасности). Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В то же время температура воздуха в Украине сегодня днем ​​поднимется до +29°, ночью будет +17−19°.

Напомним, в Тернопольской области 20 июня зафиксировали мощный смерч, он за три минуты разрушил все хозяйственные постройки, которые были на его пути, и сорвал крыши.


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