Погода в Украине. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n140073-segodnya-ukrainu-nakrout-grozy-na-zakarpate-ojidautsya-silnye-dojdi-karta.html

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Погода в Украине сегодня снова будет дождливой. Синоптики предупреждают о грозах почти во всех областях, в западных регионах — обильные дожди.

Грозы с градом и штормовым ветром до 15−20 м/с ожидаются сегодня во всех регионах, кроме Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В столице и Киевской области 22 июня ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы до 15−20 м/с (І уровень опасности). Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В то же время температура воздуха в Украине сегодня днем ​​поднимется до +29°, ночью будет +17−19°.

Напомним, в Тернопольской области 20 июня зафиксировали мощный смерч, он за три минуты разрушил все хозяйственные постройки, которые были на его пути, и сорвал крыши.