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Погода в Україні. Фото: Pexels

Сьогодні Україну накриють грози, на Закарпатті очікуються рясні дощі (КАРТА)

22 чер 2020, 10:29
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Погода в Україні сьогодні знову буде дощовою. Синоптики попереджають про грози майже в усіх областях, у західних регіонах — рясні дощі.

Грози із градом та штормовим вітром до 15−20 м/с очікуються сьогодні в усіх регіонах, окрім Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

У столиці та Київській області 22 червня очікуються грози, в окремих районах град та шквали до 15−20 м/с (І рівень небезпечності). Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Водночас температура повітря в Україні сьогодні вдень підніметься до +29°, вночі буде +17−19°.

Нагадаємо, в Тернопільській області 20 червня зафіксували потужний смерч, який призвів до руйнувань інфраструктури. За три хвилини він зруйнував всі господарські будівлі, які були на його шляху, і зірвав дахи.


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