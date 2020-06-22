Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140073-sogodni-ukrayinu-nakryut-grozy-na-zakarpatti-ochikuutsya-ryasni-doschi-karta.html

Ракурс

Погода в Україні сьогодні знову буде дощовою. Синоптики попереджають про грози майже в усіх областях, у західних регіонах — рясні дощі.

Грози із градом та штормовим вітром до 15−20 м/с очікуються сьогодні в усіх регіонах, окрім Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У столиці та Київській області 22 червня очікуються грози, в окремих районах град та шквали до 15−20 м/с (І рівень небезпечності). Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Водночас температура повітря в Україні сьогодні вдень підніметься до +29°, вночі буде +17−19°.

Нагадаємо, в Тернопільській області 20 червня зафіксували потужний смерч, який призвів до руйнувань інфраструктури. За три хвилини він зруйнував всі господарські будівлі, які були на його шляху, і зірвав дахи.