Российская станция «Мирный» в Антарктиде. Фото: regnum.ru

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Ракурс

В Антарктиде горела российская станция «Мирный», огнем уничтожено здание и лаборатории.

Пожар вспыхнул в метеокабинете Дома радио. Помещение полностью сгорело, несмотря на потуги полярников потушить огонь. Также выгорел кабинет аэрологии, лаборатория программы стратосферного зондирования космических лучей, гидрометеорологическая лаборатория и другие помещения. Об этом сообщается на веб-странице Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Мешал тушить пожар сильный ветер, огонь перекинулся на соседнее здание, где находится кают-компания. Это помещение удалось спасти. В результате пожара никто не пострадал, 11 человек были эвакуированы.

Рабочих метеостанции расселили по другим зданиям станции. Ожидается, что скоро будут восстановлены метеонаблюдения и полярники вернутся к нормальной работе.

Напомним, на атомной подводной лодке Perle во Франции произошел масштабный пожар, который потушили через 14 часов. В борьбе с огнем задействовали 100 пожарных, еще более 150 человек помогали им.