На российской станции в Антарктиде произошел масштабный пожарhttps://racurs.ua/n140119-na-rossiyskoy-stancii-v-antarktide-proizoshel-masshtabnyy-pojar.htmlРакурс
В Антарктиде горела российская станция «Мирный», огнем уничтожено здание и лаборатории.
Пожар вспыхнул в метеокабинете Дома радио. Помещение полностью сгорело, несмотря на потуги полярников потушить огонь. Также выгорел кабинет аэрологии, лаборатория программы стратосферного зондирования космических лучей, гидрометеорологическая лаборатория и другие помещения. Об этом сообщается на веб-странице Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
Мешал тушить пожар сильный ветер, огонь перекинулся на соседнее здание, где находится кают-компания. Это помещение удалось спасти. В результате пожара никто не пострадал, 11 человек были эвакуированы.
Рабочих метеостанции расселили по другим зданиям станции. Ожидается, что скоро будут восстановлены метеонаблюдения и полярники вернутся к нормальной работе.
Напомним, на атомной подводной лодке Perle во Франции произошел масштабный пожар, который потушили через 14 часов. В борьбе с огнем задействовали 100 пожарных, еще более 150 человек помогали им.