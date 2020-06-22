Російська станція «Мирний» в Антарктиді. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/ua/n140119-na-rosiyskiy-stanciyi-v-antarktydi-stalasya-masshtabna-pojeja.html

Ракурс

В Антарктиді горіла російська станція «Мирний», вогнем знищена будівля та лабораторії.

Пожежа спалахнула в метеокабінеті Будинку радіо. Будівля повністю згоріла, незважаючи на потуги полярників загасити вогонь. Також вигорів кабінет аерології, лабораторія програми стратосферного зондування космічних променів, гідрометеорологічна лабораторія та інші приміщення. Про це повідомляється на веб-сторінці Арктичного та Антарктичного науково-дослідного інституту.

Заважав гасити пожежу сильний вітер, вогонь перекинувся на сусідню будівлю, де знаходиться кают-компанія. Це приміщення вдалося врятувати. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, 11 осіб були евакуйовані.

Робітників метеостанції розселили по інших будівлях станції. Очікується, що скоро метеоспостереження будуть відновлені і полярники повернуться до нормальної роботи.

Нагадаємо, на атомному підводному човні Perle у Франції сталася масштабна пожежа, яку загасили через 14 годин. У боротьбі з вогнем задіяли 100 пожежників, ще понад 150 осіб допомагали їм.