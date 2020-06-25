Переселенцам предоставили квартиры. Фото: vchasnoua.com

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Новые квартиры получили переселенцы из Луганской области.

Десять семей из Золотого, которые в 2018 году из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, получили новое жилье. Вручение ордеров и ключей от квартир состоялось в Северодонецке. Еще в пяти помещениях продолжаются ремонтные работы. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе Офиса президента.

У Зеленского напомнили, что 20 ноября прошлого года президент посещал Луганщину и встретился с некоторыми из этих семей. Тогда переселенцы попросили главу государства помочь решить вопрос жилья, потому что из-за войны собственные дома они вынуждены были покинуть за полчаса. Тогда Зеленский поручил областной власти посодействовать, а впоследствии были найдены квартиры, в которых сделали капитальный ремонт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал переселенцам из Крыма 500 квартир, которые украинская власть построит совместно с Турцией.