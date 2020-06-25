Переселенцям надали квартири. Фото: vchasnoua.com

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Ракурс

Нові квартири отримали переселенці з Луганської області.

Десять родин із Золотого, які в 2018 році через війну були змушені покинути власні домівки, отримали нове житло. Вручення ордерів та ключів від квартир відбулося в Сєвєродонецьку. Ще в п’яти помешканнях тривають ремонті роботи. Про це 25 червня повідомили в прес-службі Офісу президента.

У Зеленського нагадали, що 20 листопада минулого року президент відвідував Луганщину і зустрівся з деякими з цих сімей. Тоді переселенці попросили главу держави допомогти вирішити питання житла, бо через війну власні оселі вони змушені були покинути за півгодини. Тоді Зеленський доручив обласній владі посприяти, а згодом були знайдені квартири, в яких зробили капітальний ремонт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв переселенцям із Криму 500 квартир, які українська влада побудує спільно з Туреччиною.