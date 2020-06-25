Венгрия открывает границы для украинцев. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n140272-vengriya-otkryvaet-granicy-dlya-ukraincev-i-hochet-obsudit-ostrye-voprosy.html

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Венгрия открывает границы для Украины 29 июня. В этот день начнут работать все пункты пропуска на украинско-венгерской границе.

Это касается исключительно пешеходных и автомобильных пунктов пропуска. С 29 июня граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы проезжать Венгрию транзитом или оставаться там 24 часа (но заезжать разрешается не дальше чем на 30 км). Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Что касается возобновления железнодорожного и авиасообщения, даты запуска поездов и самолетов пока что неизвестны.

Кулеба также отметил, что Украина и Венгрия договорились в ближайшее время провести заседания комиссий по вопросам национальных меньшинств и образования, чтобы обсудить назревшие острые вопросы. В частности, речь идет о защите прав нацменьшинств.

Кулеба рассказал, что президент Владимир Зеленский хочет провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он очень надеется, что это будет содержательная встреча «ради новой страницы в украинско-венгерских отношениях».

Тем временем Сийярто отметил, что Венгрия продолжит блокировать саммит Украина-НАТО до тех пор, пока не решится вопрос языка образования угорского нацменьшинства в Закарпатской области. Этот вопрос они тоже намерены обсудить на совместной комиссии.

Напомним, что недавно украинско-венгерские отношения вновь оказались в центре внимания общества и СМИ. Речь шла о намерении создать на Закарпатье так называемый «венгерский район» с центром в Берегово.