Угорщина відкриває кордони для українців. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n140272-ugorschyna-vidkryvaie-kordony-dlya-ukrayinciv-i-pragne-obgovoryty-gostri-pytannya.html

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Угорщина відкриває кордони для України 29 червня. У цей день почнуть працювати всі пункти пропуску на українсько-угорському кордоні.

Це стосується виключно пішохідних і автомобільних пунктів пропуску. З 29 червня громадяни Угорщини зможуть без обмежень потрапити в країну, а українці — проїжджати Угорщину транзитом або залишатися там до 24-х годин (але заїжджати дозволяється тільки на 30 км). Про це розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Щодо відновлення залізничного та авіасполучення, дати запуску поїздів і літаків наразі невідомі.

Кулеба також зазначив, що Україна і Угорщина домовилися найближчим часом провести засідання комісій з питань національних меншин і освіти, щоб обговорити гострі питання. Зокрема, йдеться про захист прав нацменшин.

Кулеба розповів, що президент Володимир Зеленський хоче провести зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він дуже сподівається, що це буде змістовна зустріч «заради нової сторінки в українсько-угорських відносинах».

Водночас Сийярто зазначив, що Угорщина продовжить блокувати саміт Україна-НАТО доти, доки не вирішиться питання мови освіти угорської нацменшини в Закарпатській області. Це питання вони теж хочуть обговорити на засіданні спільної комісії.

Нагадаємо, що нещодавно українсько-угорські відносини знову опинилися в центрі уваги суспільства та ЗМІ. Йшлося про намір створити на Закарпатті так званий «угорський район» з центром у Берегові.