Дело против директора «Укрпочты» открыли в НАБУ — что инкриминируют Смелянском, фото — ФБ. И.Смелянского

https://racurs.ua/n140334-delo-protiv-direktora-ukrpochty-otkryli-v-nabu-chto-inkriminiruut-smelyanskomu.html

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Дело против директора «Укрпочты» расследуется в Антикоррупционном бюро. Игорю Смелянскому инкриминируют увеличение тарифов на международные почтовые отправления.

НАБУ открыло дело на главу «Укрпочты» Смелянского во исполнение решения Антикоррупционного суда.

ВАКС ранее обязал НАБУ расследовать возможные злоупотребления, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу бюро. Поэтому НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.

В мае заявитель просил открыть дело на руководство «Укрпочты», но НАБУ этого не сделало.

Заявитель сообщал о якобы необоснованном росте тарифов на международные почтовые отправления, который согласовала по обращению «Укрпочты» Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Считается, что выгоду от этого решения получил лично гендиректор «Укрпочты» Смелянский и его заместители.

НАБУ сейчас расследует дело экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, обвиняя его в снижении портовых тарифов. Вчера бюро задержало на крупной взятке председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня.