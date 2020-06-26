Справу проти директора «Укрпошти» відкрили в НАБУ — що інкримінують Смілянському, фото — ФБ І.Смілянського

https://racurs.ua/ua/n140334-spravu-proty-dyrektora-ukrposhty-vidkryly-v-nabu-scho-inkryminuut-smilyanskomu.html

Ракурс

Справа проти директора «Укрпошти» розслідується в Антикорупційному бюро. Ігорю Смілянському інкримінують збільшення тарифів на міжнародні поштові відправлення.

НАБУ відкрило справу на голову «Укрпошти» Смілянського на виконання рішення Антикорупційного суду.

ВАКС раніше зобов’язав НАБУ розслідувати можливі зловживання, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на прес-службі бюро. Тому НАБУ внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У травні заявник просив відкрити справу на керівництво «Укрпошти», але НАБУ цього не зробило.

Заявник повідомляв про нібито безпідставне зростання тарифів на міжнародні поштові відправлення, яке погодила за зверненням «Укрпошти» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Вважається, що вигоду від цього рішення отримав особисто гендиректор «Укрпошти» Смілянський та його заступники.

НАБУ нині розслідує справу екс-мінстра інфраструктури Володимира Омеляна, звинувачуючи його в зниженні портових тарифів. Вчора бюро затримало на великому хабарі голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.