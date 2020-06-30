Ремонт закончился повреждением самолета ВСУ. Фото: mil.in.ua

https://racurs.ua/n140452-remont-zakonchilsya-povrejdeniem-samoleta-vsu-foto.html

Ракурс

Воздушные силы Вооруженных сил Украины не смогут в ближайшее время получить капитально отремонтированный военно-транспортный самолет Ан-26.

Самолет был практически готов к передаче, но во время стоянки было сложено левое шасси и боевая машина упала на фюзеляж, сообщает «Украинский милитаристский портал».

В результате инцидента было повреждено крыло самолета. Боевая машина требует дополнительного ремонта.

Самолет с бортовым номером 59 с февраля 2018 года ремонтировался на 410-ом заводе гражданской авиации в Киеве.

Этот военно-транспортный самолет был построен в 1976 году. Предыдущий капитальный ремонт выполнялся в 1992 году

В мае 2014 года самолет был перебазирован из Феодосии в Чернигов на склад Государственного научно-исследовательского центра Воздушных сил ВСУ.

Как ранее писал «Ракурс», истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку на военный аэродром в Запорожской области. Боевая машина получила повреждения. Пилота обвиняют в нарушении правил полетов.