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Ракурс
Ремонт закончился повреждением самолета ВСУ. Фото: mil.in.ua

Ремонт закончился повреждением самолета ВСУ (ФОТО)

30 июн 2020, 15:27
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины не смогут в ближайшее время получить капитально отремонтированный военно-транспортный самолет Ан-26.

Самолет был практически готов к передаче, но во время стоянки было сложено левое шасси и боевая машина упала на фюзеляж, сообщает «Украинский милитаристский портал».

Ремонт закончился повреждением самолета ВСУ. Фото: Militaryaviation.in.ua

В результате инцидента было повреждено крыло самолета. Боевая машина требует дополнительного ремонта.

Ремонт закончился повреждением самолета ВСУ. Фото: Militaryaviation.in.ua

Самолет с бортовым номером 59 с февраля 2018 года ремонтировался на 410-ом заводе гражданской авиации в Киеве.

Ремонт закончился повреждением самолета ВСУ. Фото: mil.in.ua

Этот военно-транспортный самолет был построен в 1976 году. Предыдущий капитальный ремонт выполнялся в 1992 году


В мае 2014 года самолет был перебазирован из Феодосии в Чернигов на склад Государственного научно-исследовательского центра Воздушных сил ВСУ.

Как ранее писал «Ракурс», истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку на военный аэродром в Запорожской области. Боевая машина получила повреждения. Пилота обвиняют в нарушении правил полетов.

Источник: Ракурс


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