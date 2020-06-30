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Ракурс
Ремонт закінчився пошкодженням літака ЗСУ. Фото: mil.in.ua

Ремонт закінчився пошкодженням літака ЗСУ (ФОТО)

30 чер 2020, 15:27
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Повітряні сили Збройних сил України не зможуть найближчим часом отримати капітально відремонтований військово-транспортний літак Ан-26.

Літак був практично готовий до передачі, але під час стоянки було складено ліве шасі і бойова машина впала на фюзеляж, повідомляє «Український мілітарний портал».

Ремонт закінчився пошкодженням літака ЗСУ. Фото: Militaryaviation.in.uaУ результаті інциденту було пошкоджено крило літака. Бойова машина вимагає додаткового ремонту.

Ремонт закінчився пошкодженням літака ЗСУ. Фото: Militaryaviation.in.uaЛітак із бортовим номером 59 із лютого 2018 року ремонтувався на 410-му заводі цивільної авіації у Києві.

Ремонт закінчився пошкодженням літака ЗСУ. Фото: mil.in.ua

Цей військово-транспортний літак було побудовано в 1976 році. Попередній капітальний ремонт виконувався у 1992 році


У травні 2014 року літак було перебазовано із Феодосії до Чернігова на склад Державного науково-дослідного центру Повітряних сил ЗСУ.

Як раніше писав «Ракурс», винищувач МіГ-29 здійснив аварійну посадку на військовому аеродромі в Запорізькій області. Бойова машина отримала пошкодження. Пілота звинувачують у порушенні правил польотів.

Джерело: Ракурс


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