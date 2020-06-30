Ремонт закінчився пошкодженням літака ЗСУ. Фото: mil.in.ua

https://racurs.ua/ua/n140452-remont-zakinchyvsya-poshkodjennyam-litaka-zsu-foto.html

Ракурс

Повітряні сили Збройних сил України не зможуть найближчим часом отримати капітально відремонтований військово-транспортний літак Ан-26.

Літак був практично готовий до передачі, але під час стоянки було складено ліве шасі і бойова машина впала на фюзеляж, повідомляє «Український мілітарний портал».

У результаті інциденту було пошкоджено крило літака. Бойова машина вимагає додаткового ремонту.

Літак із бортовим номером 59 із лютого 2018 року ремонтувався на 410-му заводі цивільної авіації у Києві.

Цей військово-транспортний літак було побудовано в 1976 році. Попередній капітальний ремонт виконувався у 1992 році

У травні 2014 року літак було перебазовано із Феодосії до Чернігова на склад Державного науково-дослідного центру Повітряних сил ЗСУ.

Як раніше писав «Ракурс», винищувач МіГ-29 здійснив аварійну посадку на військовому аеродромі в Запорізькій області. Бойова машина отримала пошкодження. Пілота звинувачують у порушенні правил польотів.